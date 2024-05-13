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أول ظهور رسمي لبيلوسوف بعد ترشيحه لتولي حقيبة الدفاع (فيديو)

أخبار روسيا

أول ظهور رسمي لبيلوسوف بعد ترشيحه لتولي حقيبة الدفاع (فيديو)
Sputnik
أندريه بيلوسوف
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في أول ظهور رسمي له بعد ترشيح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له لتولي مهام وزارة الدفاع الروسية، وصل أندريه بيلوسوف إلى مجلس الاتحاد الروسي حيث بدأت مشاورات المجلس بشأن ترشيحه.

ووصل الوزير المرشح بيلوسوف ترافقه رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إلى إحدى قاعات المجلس حيث انطلقت مشاورات حول تسميته للمنصب الجديد، وذلك بحضور أعضاء ومسؤولين من المحكمة الدستورية.

وأعلن مجلس الاتحاد الروسي يوم أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.

وقد شغل بيلوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.

المصدر: RT

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