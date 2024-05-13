خبير: تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع سيعجّل النصر في أوكرانيا

رحب إيغور كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" باقتراح الرئيس فلاديمير بوتين على مجلس الفدرالية تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع، مشيدا بخبرته التي ستعجّل النصر في أوكرانيا.

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وقال كوروتشينكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "من المؤكد أن أندريه بيلوسوف رجل دولة ووطني يتمتع بخبرة كبيرة ومعروف بنظرته الاستراتيجية ونهجه المتميز في حل مجموعة واسعة من المشاكل الحيوية التي تعالجها روسيا. لا شك في أن سبب تعيينه وزيرا للدفاع يعود إلى ثقة الرئيس بوتين الشخصية به".

وأضاف: "يمكن اعتبار هذا التعيين ناجحا بجدارة حيث سيأتي بيلوسوف بالكثير من الخطوات المفيدة لأداء وزارة الدفاع في ظروف المواجهة بين روسيا والغرب".

وأضاف أن هذا التعيين "سيسمح بترشيد استخدام الموارد المالية للدفاع وتحسين سير مشتريات الدولة الدفاعية وتأمين المجمع الصناعي العسكري الروسي الأنواع الحديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة للعملية العسكرية في أوكرانيا".

ووصف كوروتشينكو بقاء فاليري غيراسيموف في منصب رئيس الأركان بأنه قرار طبيعي بالكامل و"ضروري لضمان استمرارية أداء المجموعة الروسية في منطقة العملية العسكرية".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين على مجلس الفدرالية أمس الأحد تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بيلوسوف وزيرا للدفاع.

كما أصدر الرئيس بوتين مرسوما بتعيين القائم بأعمال وزير الدفاع سيرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي، ونائبا للرئيس الروسي في لجنة الدفاع والإشراف على تسليح الجيش.

المصدر: نوفوستي