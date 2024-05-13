بالفيديو.. وداع مؤثر من عائلة حكيمي لمبابي

حرصت والدة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على وداع كيليان مبابي الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق الفرنسي مساء الأحد ضد تولوز بشكل مؤثر.

وكانت مباراة مبابي أمام نادي تولوز، الأخيرة له أمام جماهير الفريق الباريسي على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".

وخسر باريس سان جيرمان المواجهة (3-1)، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الفرنسي.

وعقب المباراة احتفل لاعبو باريس سان جيرمان مع عائلاتهم في الملعب بمناسبة تتويجهم بلقب بطل الدوري، وتواجدت والدة أشرف حكيمي، التي حرصت على عناق مبابي بعد إعلانه الرحيل عن النادي، في ظل أنباء تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

الاسطورة مبابي مع عائلة أشرف حكيمي ❤️❤️ pic.twitter.com/MV38iuw8hl — ععيشان🇫🇷KM7 (@Mb7goat) May 12, 2024

ونشر حكيمي أخيرا على خاصية "ستوري" عبر "إنستغرام" مقطع فيديو لمبابي يعلن فيه رحيله عن النادي الباريسي، وكتب فوقه بالفرنسية "شكرا".

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وتربط حكيمي ومبابي علاقة صداقة قوية، ويتم مشاهدة الثنائي معا في كثير من الرحلات خلال إجازات الفريق.

وأنهي مبابي مشوار 7 مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

يشار إلى أن عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو، وسط عدم تأكيد اللاعب إلى أين ستكون وجهته القادمة، لكن يبدو أن ريال مدريد سيكون وجهته المرجحة.

المصدر: "وسائل إعلام"