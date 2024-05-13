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شاهد رد خريجي جامعة أمريكية على رئيسها الرافض لمقاطعة إسرائيل!

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شاهد رد خريجي جامعة أمريكية على رئيسها الرافض لمقاطعة إسرائيل!
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قام خريجو جامعة بيتزر الأمريكية بتسليم الأعلام الفلسطينية إلى رئيس مجلس الكلية ستروم ثاكر، ستروم ثاكر، الذي رفض مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، خلال حفل التخرج.

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ووثق مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة صعود عدة طلاب إلى منصة التتويج متوشحين بالكوفية، وفي يد كل واحد منهم علم فلسطين.

ولدى صعود كل واحد منهم للتكريم، يقوم بمصافحة رئيس الكلية ستروم ثاكر ويمنحه علما فلسطينيا، ليتسلمه منهم ويعطيه لشخص آخر بجانبه.

وتتخذ الجامعة من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، وسبق لها أن رفضت سحب الاستثمارات ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واعترض رئيسها ثاكر على قرار المقاطعة الأكاديمية الذي اتخذته أعلى هيئة حكم ديمقراطية في بيتزر.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية طلاب الجامعات يدعمون الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي تجتاح الجامعات الأمريكية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT

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