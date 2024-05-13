السيسي يستعد لافتتاح مشروع ضخم في مصر.. RT تنشر اللقطات الأولى

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "مستقبل مصر" الذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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يقع أكبر مشروع لتأمين غذاء المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية والخضراوات والفواكه، على بعد نحو 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر، وهو يزين صحرائها الغربية وتحديدا على امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد.

ويعد مشروع "مستقبل مصر" الذي يشرف عليه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فمن المقرر استصلاح مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة البالغة 2.2 مليون فدان.

يعتمد عددا من تلك المشروعات على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج ما يساعد في تقليل الاستيراد وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

ترجع بداية المشروع إلى يوليو من العام 2017 حين وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء فورا في تنفيذ المشروع لتأمين غذاء المصريين، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

ويهدف مشروع "مستقبل مصر" إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليار جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كم وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.

المصدر: RT