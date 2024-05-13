بعد تتويج الهلال السعودي.. نيمار يقلد رونالدو

استغل البرازيلي نيمار نجم الهلال حصول الفريق على راحة قصيرة عقب مباراة الحزم التي توج خلالها بطلا للدوري السعودي من أجل إجازة قصيرة في أحد الأماكن السياحية بالبحر الأحمر في المملكة

وعلى غرار ما فعله كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بقضاء عطلته على البحر الأحمر رفقة أسرته، فعل أيضا نيمار ذلك حيث اصطحب عائلته الصغيرة، خلال تلك الإجازة التي حصل عليها قبل العودة لاستئناف التدريبات.

ونشر نيمار صوره رفقة زميله ومواطنه مالكوم دي أوليفيرامالكوم وهما يقودان الدراجات.

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ويستعد الهلال لمباراة الديربي أمام النصر والتي تقام يوم السبت المقبل على ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن، علما بأن نيمار يواصل الغياب عن صفوف الفريق بسبب التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به نهاية العام الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وفي وقت سابق تحدد موعد عودة نيمار لخوض المباريات مع الهلال والذي قد يكون في غضون 4 أشهر أي أن عودته ستتزامن مع بداية الموسم الجديد.

المصدر: "وسائل إعلام"