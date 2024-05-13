بعد قرارات أمير الكويت.. مواطنان يرفعان لافتة تحت مياه شرم الشيخ المصرية (فيديو)

رفع مواطنان كويتيان لافتة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد قراره حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

مواطنان كويتيان من شرم الشيخ وتحت الماء يعلنونها.. سمًعا وطاعة pic.twitter.com/hP4ovA1zBL — ترند (@Trendntwork_kw) May 12, 2024

وجاء في اللافتة التي تم رفعها تحت مياه شرم الشيخ المصري حسب الفيديو المتداول: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة (سمعا وطاعة)".

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد قال في تصريحات سابقة: "قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"

وأكد في خطاب له أن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، لافتا إلى أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.

وشدد أمير الكويت على أنه "لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل"، مشيرا إلى أن "هناك من يعطل مصالح البلاد"، وإلى "تدخلات في اختيار ولي العهد".

المصدر: RT