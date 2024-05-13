مانتوروف: صناعة الدفاع الروسية تعد الأقوى بالعالم

صرح دينيس مانتوروف المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية بأن صناعة الدفاع الوطنية تعد الأقوى في العالم من حيث حجم إنتاج الأنواع الرئيسية من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وجاء التصريح في كلمة ألقاها مانتوروف، الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، في مجلس النواب الروسي اليوم الاثنين.

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع الجيوسياسي يملي الحاجة إلى التحسين المستمر للخصائص التقنية للأسلحة والمعدات العسكرية، وقال إن "هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص في اللجنة الصناعية العسكرية والمصممين الرئيسيين للمؤسسات الصناعية والتعاونيات".

ولفت إلى أن زيادة إمدادات الأسلحة إلى جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مشددا على أن إمدادات الأسحلة إلى أجهزة إنفاذ القانون يجب أن تظل ذات أولوية.

يذكر أن حجم ميزانية وزارة الدفاع الروسية يبلغ في الوقت الراهن 6.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووفقا لتصريحات رسمية.

المصدر: برايم + نوفوستي