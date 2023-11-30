روسيا تعتمد الميزانية للأعوام 2024 - 2026.. أبرز نقاطها

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأنه تم توقيع ميزانية البلاد للسنوات الثلاث المقبلة، داعيا الحكومة للعمل على ضمان تدفق الأموال انطلاقا من الأيام الأولى من العام 2024.

وقال في اجتماع حكومي اليوم الخميس: "تم التوقيع على الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة. أود أن ألفت انتباه جميع الحاضرين: يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان البدء في تدفق الأموال انطلاقا من الأيام الأولى من عام 2024".

وقبل يومين، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الموازنة روسيا للعام 2024 وفترة تخطيط لعامي 2025 و2026.

وجاء التوقيع بعد أن صادق مجلس الاتحاد الروسي، في 22 نوفمبر 2023، على القانون وتم اتخاذ القرار بالإجماع، إذ صوت 154 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القانون.

- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.065 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 33.552 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.051 تريليون روبل.

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- النفقات: يتوقع أن تكون في العام المقبل عند مستوى 36.66 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.382 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.587 تريليون روبل.

- عجز الميزانية: في العام 2024 سيكون 1.595 تريليون روبل، وفي العام 2025 من المتوقع أن يسجل 0.83 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 1.536 تريليون روبل.

- تم إعداد الميزانية للأعوام المذكورة على أساس أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام 2024 عند مستوى 179.956 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 190.637 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 202.304 تريليون روبل.

المصدر: RT + نوفوستي