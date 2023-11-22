بوتين يصفها بالضخمة والمتوازنة.. ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026

صادق مجلس الاتحاد الروسي على قانون موازنة البلاد للفترة 2024 - 2026، وتم اتخاذ القرار بالإجماع، إذ صوت 154 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح القانون.

وفيما يلي أبرز ملامح الميزانية الروسية للأعوام 2024 - 2026:

- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات في العام المقبل 35.065 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 33.552 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.051 تريليون روبل.

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- النفقات: يتوقع أن تكون في العام المقبل عند مستوى 36.66 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.382 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.587 تريليون روبل.

- عجز الميزانية: في العام 2024 سيكون 1.595 تريليون روبل، وفي العام 2025 من المتوقع أن يسجل 0.83 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 1.536 تريليون روبل.

- تم إعداد الميزانية للأعوام المذكورة على أساس أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في العام 2024 عند مستوى 179.956 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 190.637 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 202.304 تريليون روبل.

وفي 29 سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة الروسية الميزانية للبرلمان للنظر فيها، من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميزانية البلاد بأنها كبيرة وموثوقة ومتوازنة.

المصدر: RT