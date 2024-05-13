تفاعل كبير مع فيديو لـ"ملك الدنمارك وهو يلوح بالعلم الفلسطيني" من الشرفة!.. فما حقيقته؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يحمل عنوان "ملك الدنمارك يلوح بالعلم الفلسطيني من الشرفة أمام فعالية للمطالبة بوقف الحرب على غزة".

وعند البحث والتمحيص، تبين أن مكان المبنى الذي ظهر في الفيديو موجود بمدينة مالمو في السويد وليس الدنمارك، كما أن الشخص الذي ظهر في الشرفة ليس ملك الدنمارك فريدريك العاشر، ولا ملك السويد كارل الـ16.

كما قال نشطاء إنه تم تصوير الفيديو خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مالمو، السويد، خلال مسابقة "يوروفيجن" الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الشخص الذي ظهر في الشرفة هو أحد المشاركين في التجمع.

Here's the exact same building, flat and balcony in Malmo, Sweden, on Google Maps.https://t.co/CZPhH8Dx0spic.twitter.com/lI6RcE2PXq — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 12, 2024

المقطع لا يُظهر ملك #الدنمارك وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني خلال مرور مظاهرة داعمة لفلسطين، إنما يعود للتاسع من مايو الجاري، من مظاهرات مؤيدة لفلسطين بمدينة مالمو في #السويد، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2024.



اقرأ: https://t.co/fRKbExHbGnpic.twitter.com/YF2hAUyrYQ — Misbar - مسبار (@misbarfc) May 12, 2024

ملك الدنمارك، الملك فريدريك العاشر، يلوح بالعلم الفلسطيني من الشرفة وهو يحيي مئات المتظاهرين في كوبنهاغن 🇩🇰 🇵🇸 pic.twitter.com/31oq5NAgtL — Shamiyason (@shamiyason) May 12, 2024

❌ *زائف*: يتم التداول بفيديو يزعم ظهور ملك الدانمارك فريدريك العاشر وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني أثناء مرور مظاهرة داعمة لفلسطين من أمام منزله.



✅ *الصواب* : بعد البحث العكسي، تبيّنَ أن الفيديو يُلتقط في الدنمارك، وسبق وتم نشره في التّاسع من الشهر الجاري 1/2 pic.twitter.com/YSg6Iv40mw — hala haddad (@halahaddad8) May 12, 2024

المصدر: RT