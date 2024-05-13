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تفاعل كبير مع فيديو لـ"ملك الدنمارك وهو يلوح بالعلم الفلسطيني" من الشرفة!.. فما حقيقته؟

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تفاعل كبير مع فيديو لـ
نشطاء يزعمون أن هذا الرجل هو ملك الدنمارك
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يحمل عنوان "ملك الدنمارك يلوح بالعلم الفلسطيني من الشرفة أمام فعالية للمطالبة بوقف الحرب على غزة".

وعند البحث والتمحيص، تبين أن مكان المبنى الذي ظهر في الفيديو موجود بمدينة مالمو في السويد وليس الدنمارك، كما أن الشخص الذي ظهر في الشرفة ليس ملك الدنمارك فريدريك العاشر، ولا ملك السويد كارل الـ16.

كما قال نشطاء إنه تم تصوير الفيديو خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مالمو، السويد، خلال مسابقة "يوروفيجن" الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الشخص الذي ظهر في الشرفة هو أحد المشاركين في التجمع.

تفاعل كبير مع فيديو لـملك السويد، الرجل الذي ظهر في الشرفة، ملك الدنمارك

المصدر: RT

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