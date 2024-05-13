كيم يختبر قناصة حديثة ويقود عربة صاروخية ويعطي توجيهات بخصوص الإنتاج (صورة)

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مصانع الذخيرة الرئيسية المنتجة لبنادق القنص وعربات إطلاق الصواريخ وحثّ على تعزيز قدرات المدفعية، واختبر بنفسه بندقية قنص حديثة.

وجاءت الزيارة التفقدية لزعيم البلاد، خلال اليومين الماضيين، في المؤسسات الصناعية الدفاعية الكبرى في البلاد واطلع على تحديث خطوط الإنتاج وخطط الإنتاج لهذا العام. حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

وظهر زعيم البلاد وهو يختبر البندقية المطورة ويوجهها ويتفحصها من جميع الجوانب ويطلق النار بواسطتها. وقاد كيم شخصيا مركبة إطلاق صاروخية من الراجمات.

وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية

وأعرب كيم عن ارتياحه لنظام التشغيل الآلي وجودة مركبات الإطلاق، وشدّد على الحاجة إلى مزيد من التوسع في نتائج الإنتاج من خلال زيادة القدرات العلمية والتكنولوجية...وبالتالي تسريع تعزيز قدرات المدفعية للجيش.

ونُقل عن كيم قوله: "من أجل إنتاج قاذفات صواريخ متعددة من طرازنا بكميات كبيرة وكفاءة عالية وموثوقية، من المهم تحسين مستوى تحديث عمليات الإنتاج بشكل مطرد".

المصدر: يونهاب