نيويورك.. كيف يحصل المهاجرون غير الشرعيين على تعويضات أفضل من العسكريين المنتشرين في الخارج؟

كيف يحصل المهاجرون غير الشرعيين في نيويورك على تعويضات أفضل مما يحصل عليه أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية أثناء انتشارهم في الخارج؟ بيس بلاكبورن – فوكس نيوز

يخطط عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لتجربة بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا لـ 500 عائلة مهاجرة غير شرعية حصلت بالفعل على قسيمة للإقامة في فنادق مختارة لمدة 28 يومًا، مع بطاقات ائتمان يمكن استخدامها في أوقات الفراغ مقابل ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل منها دون التحقق من الهوية ومع عدم وجود سيطرة على الاحتيال.

ومن يخالف شروط البرنامج "يخاطر" بإبعاده منه، وليس من البلاد. ومن المتوقع أن تصل تكلفة رعاية المهاجرين غير الشرعيين في نيويورك إلى 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

قارن هذا الوضع بالجندي الأمريكي، الذي لا يطيع حكم القانون فحسب، بل يضع حياته على لحمايتنا. كيف يحصل المهاجرون غير الشرعيين في نيويورك على تعويضات أفضل مما يحصل عليه أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية أثناء انتشارهم في الخارج؟

ذكرت صحيفة ميليتاري تايمز أنه في شركة ويلسون، يتلقى الجنود المجندون دائمًا حوالي 453 دولارًا شهريًا كعلاوة أساسية للمعيشة. ومع ذلك، أثناء نشرهم، عانى هؤلاء الجنود من خصم شهري قدره 340 دولارًا على الوجبات، حتى لو لم يستخدموا قاعات الطعام الأساسية. كان الاستحقاق الوحيد للنشر نفسه والذي عوض هذا الخصم هو 195 دولارًا شهريًا من أجر حافز المهمة.

ويؤدي النظام الحالي إلى خسارة أكثر من 200 دولار شهرياً لكل جندي منتشر وعائلته. في حين أن الجنود الذين يعولونهم يحصلون على مبلغ إضافي قدره 250 دولارًا شهريًا كعلاوة فصل الأسرة، فإن هذا لا يبدأ في تعويض التكاليف الإضافية الفعلية لرعاية الأطفال للأسر ذات الوالد الواحد.

وهذا يعني أن هؤلاء الجنود حصلوا على حوالي 1860 دولارًا أقل تراكميًا خلال فترة انتشار مدتها تسعة أشهر عما كانوا سيحصلون عليه لو لم يتم نشرهم خلال نفس الأشهر التسعة. ومما يزيد الطين بلة أنه إذا استمر التضخم على مساره الحالي، فإن المشكلة سوف تزداد سوءا.

وفي الوقت نفسه، في نيويورك، يوشك المهاجرون غير الشرعيين على الحصول على بطاقات الخصم المدفوعة مسبقاً ــ يحصل كل شخص على نحو 360 دولاراً شهرياً ــ وهو ما يعادل 1440 دولاراً شهرياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد. وهكذا، ففي حين تعاني أسرة عسكرية متوسطة من عجز يبلغ 1860 دولاراً على مدى تسعة أشهر، فإن عائلة مهاجرة غير شرعية ذات حجم مماثل تحصل على ما يقرب من سبعة أضعاف هذا العجز بفضل احتلالها غير القانوني للبلاد.

وكما أبرزت رسالة ويلسون:

حقيقة أن بعض جنودنا يدفعون أكثر أثناء انتشارهم ليست حتى أسوأ ثغرة في النظام الحالي الذي يتطلب إعلانًا رئاسيًا لتمكين الاستثناء الضريبي؛ فالجنود الذين تم نشرهم في الصومال في عام 1993، ولم تكن مصنفة "منطقة قتال"، لم يكونوا مؤهلين للاستثناء الضريبي لمنطقة القتال، كما أُجبر 43 جنديا ممن بذلوا التضحية القصوى خلال عملية استعادة الأمل (بلاك هوك داون) على دفع ضريبة الدخل بعد وفاتهم على كل سنت حصلوا عليه مع أنفاسهم الأخيرة.

وبدلاً من أن يتم فرض الإعفاء الضريبي بموجب إعلان رئاسي عن منطقة ما باعتبارها "منطقة قتال"، فلابد أن يتم تطبيقه كلما تم نشر جندي.

تم عرض هذه القضية مؤخرًا على لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب من قبل النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا مايك جارسيا. واستشهد به جارسيا مباشرة، قائلاً إنه عندما يتم نشر أفراد الخدمة، فإنهم يفقدون بعضًا من إعاناتهم الغذائية. ومضى جارسيا ليقول إن هذا يمثل مصدر قلق مالي لأعضاء خدمتنا ومصدر قلق للاحتفاظ بالقوة بشكل عام - وبالتالي مصدر قلق للأمن القومي.

قبل أن تتمكن الولايات من تمرير تشريعات جديدة لدعم المهاجرين غير الشرعيين، يجب على الكونجرس تحديث التشريعات القديمة لدعم قواتنا.

يجب على الكونغرس تعديل الإعفاء الضريبي الحالي إلى استثناء ضريبي لأي عضو في الخدمة يقوم بجولة في الخارج.

وعلى عكس المهاجرين غير الشرعيين الذين يتجاهلون قوانيننا، فإن جنودنا يضعون حياتهم على المحك لحمايتنا. إن جيشنا يتقلص، ولا عجب في ذلك، فإذا لم نعتني بهم، فلن نجد من يعتني بنا.

المصدر: فوكس نيوز

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