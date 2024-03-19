محور موسكو- طهران- بكين يصبح واقعيًا في البحر

روسيا تفتح نافذة على جنوب العالم عبر إيران. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

جرت مناورات مشتركة تحت عنوان "الحزام الأمني ​​البحري" بين السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية في خليج عمان. وقال أميرال بالبحرية الإيرانية، إن تحالفًا جديدًا يجري تشكيله في شمال المحيط الهندي. وعلى الرغم من أن الصحافة الرسمية لجيش جمهورية الصين الشعبية أعطت المناورات تقويماً أكثر تواضعًا، وتحدثت عن أن المشاركين أطلقوا النار على أهداف وهمية وتدربوا على قتال القراصنة، وأن مثل هذه المناورات تُجرى منذ العام 2018. ومع ذلك فهي ذات أهمية خاصة بالنسبة لموسكو، على خلفية الصراع في أوكرانيا. ويجري التقارب الروسي مع إيران أيضًا على خلفية بناء ممر النقل الدولي شمال-جنوب.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "هذا جزء من ممر النقل شمال-جنوب، والذي يجري الحديث عنه منذ العام 2000. سيجري نقل المنتجات بالسفن عبر بحر قزوين، وإلى هناك عبر أنهار روسيا. ولكن لا توجد مراكز لوجستية أو موانئ حديثة، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة. ومن أجل ذلك، جرى تشكيل كونسورتيوم لتمويل المشروع، لكن بات طي النسيان. الآن، سوف يربط خط سكة حديد أذربيجان بالموانئ في إيران، ومن هناك ستذهب المنتجات إلى الهند ودول الخليج العربي. وعلى خلفية الأحداث في أوكرانيا والبحر الأحمر، يصبح هذا المشروع بمثابة "شريان حياة" لروسيا وإيران".

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