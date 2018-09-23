الإدارة الأمريكية تعد مشروع قانون لتشديد منح بطاقات غرين كارد

أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يهدف لتشديد شروط منح بطاقات غرين كارد (البطاقة الخضراء) وتأشيرات الدخول الأمريكية.

ويقضي مشروع القانون الجديد برفض منح تأشيرة الدخول أو بطاقات غرين كارد للأشخاص الذين كانوا يتمتعون بالدعم الاجتماعي. وخاصة يدور الحديث عن برنامج "Medicaid" الاجتماعي الذي يساعد في الحصول على كوبونات للغذاء والسكن الاجتماعي.

وإضافة إلى ذلك يسمح للسلطات الأمريكية في حالة من الأحوال بالمطالبة من المتقدمين للحصول على الجنسية الأمريكية بإيداع وديعة قد تصل إلى 10 آلاف دولار.

وترى السلطات الأمريكية أن هذه التعديلات ستشمل نحو 340 ألف شخص سنويا. وستساعد هذه الإجراءات، برأي إدارة ترامب، في رفض الذين لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم المالية بأنفسهم وبالتالي سيشكلون عبءا على نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي.

ووصف الرئيس ترامب في أغسطس الماضي قانون الهجرة الأمريكي بأنه الأكثر حماقة في العالم. كما عبر عن اعتقاده بأنه من الضروري طرد المهاجرين غير الشرعيين من بلاده بسرعة دون إجراءات قانونية طويلة الأمد.

المصدر: نوفوستي