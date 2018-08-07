بالفيديو.. انقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا

انتشل رجال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في جزيرة لومبوك في إندونيسيا، بعد يومين من زلزال قوي قتل العشرات ودمر قرى وترك الآلاف محاصرين.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن سكان المنطقة سمعوا صراخ نادية ريفانالي (23 عاما) من تحت أنقاض متجر صغير في بيمينانج كانت تتسوق فيه وقت الزلزال الثاني الذي ضرب الجزيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن السكان أبلغوا رجال الإنقاذ الذين استغرقوا أربع ساعات لانتشال ريفانالي.

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وفي نفس السياق، يجري عمال الإنقاذ عمليات تنقيب بين أنقاض مسجد في شمالي الجزيرة على أمل العثور على شخص واحد على الأقل على قيد الحياة بين أربعة حوصروا هناك.

وقتل الزلزال 98 شخصا على الأقل اثنان من الضحايا في جزيرة بالي، ويتوقع مسؤولون ارتفاع القتلى.

المصدر: رويترز