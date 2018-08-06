الرئيس الروسي يعزي بضحايا زلزال إندونيسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، لسقوط عدد كبير من الضحايا، نتيجة زلزال قوي ضرب أمس الأحد جزيرة لومبوك في إندونيسيا.

وقال بوتين في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين اليوم: ""تقبلوا تعازي العميقة في سقوط عدد كبير من الضحايا البشرية والدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في جزيرة لومبوك".

إقرأ المزيد

وعبّر الرئيس الروسي عن أعمق التعازي وتضامنه مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وهزّ زلزال بلغت قوته 6.6 درجة جزيرة لومبوك مساء الأحد، ووفقا لتقارير السلطات، قتل 91 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين، مع تواصل جهود البحث، وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 10 الآف مواطن وسائح أجنبي.

المصدر: إنترفاكس