الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

صرح ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه بعد اعتراف القيادة الأرمنية بتبعية إقليم قره باغ لأذربيجان، تبحث موسكو كل القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام هناك مع باكو.

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وقال غالوزين في حديث لوكالة "نوفوستي" إن "مجموعة قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها في منطقة النزاع في قره باغ وفقا للبيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقع في 9 نوفمبر 2020".

وأضاف: "لم يقم أحد بإلغاء هذه الوثيقة، وهي تنص على أن قواتنا لحفظ السلام تبقى في المنطقة لمدة 5 سنوات، أي حتى نوفمبر 2025 مع إمكانية التمديد".

وتابع: "بالطبع، تغير الوضع الميداني بشكل كبير بعد قرار القيادة الأرمنية الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ، والذي تم تأكيده في اجتماعات قمة برعاية الاتحاد الأوروبي، بدءا من اجتماع براغ في أكتوبر 2022".

وأشار غالوزين إلى أنه بعد ذلك تبحث روسيا جميع القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام في قره باغ "مع الجانب الأذربيجاني حصرا"، مضيفا أن ذلك يجري في "جو بناء يسوده الاحترام المتبادل".

المصدر: "نوفوستي"