باشينيان يوقع إعلانا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بحدود أذربيجان

وقع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إعلانا على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا، اعترف فيه بمساحة أذربيجان تشمل قره باغ.

وخلال اجتماع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كل من ألمانيا وفرنسا قام المجلس الأوروبي بتوزيع نص الإعلان.

وحضر اللقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وجرت المحادثات على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا.

وجاء في نص الإعلان: "يظل الطرفان ملتزمين بجميع الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، على أساس الاعتراف المتبادل بسيادة وحرمة الحدود والسلامة الإقليمية لأرمينيا (29800 كيلومتر مربع) وأذربيجان (86600 كيلومتر مربع)، والتي كانت مذكورة بالفعل في تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يومي 14 و15 مايو 2023".

وبذلك اعترف باشينيان بالحدود الأذربيجانية البالغة 86.6 ألف كيلومتر مربع، بما في ذلك قره باغ، فيما تبلغ مساحة أرمينيا 29.8 ألف كيلومتر مربع.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي"، أن المجابهة بين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ كانت بعد السيطرة على الإقليم وأيضا على المنطقة المجاورة له كلها أي على 20% من أراضي أذربيجان.

كما أكد باشينيان، في وقت سابق، على استعداده لتقديم استقالته إذا كان ذلك سيساعد على استقرار الوضع في البلاد.

يذكر أنه في 19 سبتمبر، أعلنت أذربيجان بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري في إقليم قرع باغ، مشيرة إلى أنها تستهدف مواقع القوات المسلحة الأرمنية، ولا تهاجم السكان المدنيين والبنية التحتية.

وبعد يوم من ذلك، توصل طرفا النزاع في الإقليم لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس