التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ يبدأ الساعة الواحدة ظهرا بوساطة روسية

توصل طرفا النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه "مع الأخذ في الاعتبار نداء السكان الأرمن في قره باغ، الذي تم تلقيه عبر قوة حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف عملية مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا".

وأضافت أنه في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليها، "ستسلم الجماعات المسلحة غير الشرعية جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة".

وأوضحت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني سيطر على أكثر من 90 موقعا عسكريا أرمينيا.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ الروسية في المنطقة على اتصال مكثف وعلى المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني، وممثلي إقليم قره باغ.

وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع الأطراف المذكورة سبل منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني لحماية المدنيين.

وأكدت أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في قره باغ، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة للمدنيين، مشيرة إلى أنها أجلت 2261 مدنيا بينهم 1049 طفلا إلى مخيّم في قاعدتها، ويتم تزويدهم بالمواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ورعايتهم.

المصدر: RT + نوفوستي