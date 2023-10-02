قوات حفظ السلام الروسية تواصل تأمين ومساعدة المدنيين في قره باغ

تواصل قوات حفظ السلام الروسية العمل على ضمان سلامة حركة السيارات والمدنيين الذين يغادرون بشكل طوعي إقليم قره باغ عبر ممر لاتشين إلى أرمينيا.

ويرافق العسكريون الروس التابعون لقوات حفظ السلام قوافل المواد الغذائية وحافلات النازحين على مدار الساعة.

ويعمل العسكريون الروس على تسليم الإمدادات اللازمة من المواد الغذائية والأدوية والوقود إلى مراكز المراقبة لتقديمها للمحتاجين.

كما تحافظ وحدة حفظ السلام الروسية على تفاعل مستمر مع باكو وستيباناكيرت عاصمة قره باغ، لضمان الأمن والامتثال للقانون الإنساني في معاملة المدنيين في إقليم قره باغ.

وقد أعلنت يريفان في وقت سابق أن أكثر من 104 آلاف أرمني نزحوا عن قره باغ إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر، بعد العملية العسكرية الأذربيجانية في الإقليم.

هذا وقد وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما يوم 28 سبتمبر، يقضي بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.

المصدر: RT