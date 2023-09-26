قوات حفظ السلام الروسية تساعد مصابين بانفجار مستودع وقود في قره باغ (فيديو)

أفادت قوات حفظ السلام الروسية بأن 23 من سكان إقليم قره باغ لجأوا لمساعدة الأطباء العسكريين الروس في أعقاب انفجار قوي وقع بمستودع للوقود في الأقليم.

وقال رئيس الوحدة الطبية التابعة لقوات حفظ السلام الروسية، بافيل سوسلوف، إنه تم تقديم الرعاية الطبية كاملة لجميع المحتاجين والمصابين.

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وكان التلفزيون العام الأرمني أفاد بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع مساء أمس الاثنين، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتحدثت تقارير أولية عن وقوع أكثر من 200 شخص بين قتيل ومصاب جراء الحادث.

المصدر: "تاس"