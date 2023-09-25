عشرات القتلى والمصابين في انفجار قوي بمستودع للوقود في قره باغ (فيديو)

أفاد التلفزيون العام الأرميني بوقوع انفجار قوي في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة داخلية الإقليم: "وقع انفجار قوي في مستودع للوقود بالقرب من طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع. وفي الوقت الحالي، تعمل فرق الإنقاذ والفرق الطبية في الموقع. هناك ضحايا وجرحى. وتم نقل العديد منهم إلى المؤسسات الطبية".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص.

وتظهر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان هناك عدد كبير من السيارات مركونة أمام مستودع الوقود وقت الانفجار.

ويغادر المدنيون قره باغ. ووفقا لأحدث البيانات، وصل 6650 نازحا إلى أرمينيا.

المصدر: إنترفاكس