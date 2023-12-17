ذكرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية أن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، هي إشارة للولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين الدول.

وكتب الصحفيان مايكل غفيلر وديفيد راندل أن تصريحات بوتين بأن اسم هنري كيسنجر يرتبط بخط سياسة خارجية براغماتية تحسن العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة هي إشارة لواشنطن بشأن تحسين العلاقات.

ويقول الصحفيان: "كان هذا البيان بمثابة دعوة واضحة للغاية لتحسين العلاقات بين روسيا والغرب"، وفي رأيهم، تواصل الولايات المتحدة رعاية أوكرانيا لأنها أكثر ربحية - حيث يمكنهم إرسال الأوكرانيين إلى الجبهة للموت بدلا من إرسال جيشهم.

ومع ذلك فإن الرهان على انتصار كييف لم ينجح، وقد سئم دافعو الضرائب الأميركيون بالفعل من دفع تكاليف إعالة موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين المتقاعدين.

وخلص المقال إلى أن الغرب دعم الجانب الخاسر في نزاع غير ضروري أودى بحياة الآلاف من الروس والأوكرانيين، والسؤال المطروح الآن هو ما نوع العلاقة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الاعتماد عليها مع روسيا الاتحادية.

وقال الرئيس بوتين، معربا عن تعازيه في وفاة هنري كيسنجر، بأن الراحل كان دبلوماسيا بارزا ورجل دولة حكيما وبعيد النظر.

وفي تلخيصه لنتائج العام، قال بوتين إن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع الولايات المتحدة، وهذا مهم وضروري، لكن السياسة الإمبريالية تتدخل في الولايات المتحدة نفسها.

وشدد الرئيس على أنه عندما تحدث تغييرات داخلية في الولايات المتحدة، فإنهم يبدأون في احترام الآخرين، ثم سيتم تهيئة الظروف الأساسية لتحسين العلاقات.

المصدر: RT