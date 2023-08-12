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بعد انتهاء قمة "الناتو" ..اختفاء الأسفلت يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

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بعد انتهاء قمة
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كشفت وسائل إعلام عن ظاهرة غريبة وهي اختفاء "الأسفلت" من أحد شوارع عاصمة ليتوانيا فيلنيوس عقب انتهاء انعقاد قمة "الناتو" في الـ11 و12 من يوليو الماضي.

وقال موقع ".lrt.lt" إن اختفاء الأسفلت الجديد من شارع ليبكالن في فيلنيوس أربك سكان المنطقة وأصابهم بالدهشة بعد أن تم مده قبل قمة "الناتو".

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ولفتت مصادر محلية إلى أنه قبيل انعقاد القمة، شهدت المنطقة أعمال صيانة ومد الأسفلت على طول الشارع. 

بدوره قال جبريليوس جروبينسكاس، ممثل حكومة المدينة، إن العمل لم يكتمل قبل القمة، لذلك لا تزال الأعمال مستمرة حتى الآن، دون تفاصيل إضافية.

بعد انتهاء قمة
https://www.lrt.lt/

بعد انتهاء قمة
https://www.lrt.lt/

بعد انتهاء قمة
https://www.lrt.lt/

بعد انتهاء قمة
https://www.lrt.lt/

المصدر: نوفوستي

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