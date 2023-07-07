الناتو يستعد لعقد قمته السنوية في ليتوانيا وسط إجراءات أمنية مشددة

كثف حلف شمال الأطلسي جهوده استعدادا لعقد قمته السنوية التي ستحتضنها هذه المرة العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسط تعزيزات أمنية.

ومن المنتظر أن يتم نشر الآلاف من قوات الناتو والقوات الليتوانية لضمان أمن القمة.

ومن المتوقع أيضا أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار المساعدة لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع المقبل لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف.

ووفقا للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، فإن هذا سيسمح "بنقل القوات الأوكرانية إلى معايير الناتو"، لكن لا توجد خطط لقبول انضمام كييف إلى الحلف.

وفي نفس السياق أعلنت طوكيو اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتوجه إلى أوروبا لحضور قمة الناتو في فيلنيوس والقمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وسيشارك كيشيدا في اجتماعات قمة الناتو في فيلنيوس، ويتوجه بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في القمة الدورية بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

المصدر: وكالات