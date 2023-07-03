الناتو: سنواصل النظر إلى الروس على أنهم خطر جدي

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن الحلف لا يزال يعتبر روسيا "خطرا جديا"، مشيرا إلى أن الناتو سيضع خططه العسكرية انطلاقا من أن الجيش الروسي بكامل قدراته.

وقال روب باور للصحفيين في بروكسل، يوم الاثنين: "نحن على قناعة بأن الروس سيستعيدون قدراتهم. وبالتالي فإن الخطط لا يتم وضعها مبنيا على الوضع الحالي للجيش الروسي، بل على الوضع الذي كان للجيش الروسي قبل دخوله أوكرانيا".

وأضاف المسؤول أن روسيا "ستتخذ دروسا من هذه الحرب"، مضيفا أن الناتو "سيواصل النظر إليها على أنها خطر جدي"، موضحا أن ذلك يشمل الأنشطة في البحار والأجواء والفضاء، حيث تكون لدى القوات الروسية "قدرات جيدة جدا"، إضافة إلى القدرات النووية.

إقرأ المزيد

وتابع باور: "يجب ألا نخطئ في تقييمنا للروس وقدراتهم على العودة، مثلما أظهروا خلال تاريخهم عدة مرات".

وأكد باور أن "علينا أن نقوم بعملنا، أي الوصول إلى عدد أكبر من القوات والأكثر جاهزية، وعلينا التدريب... وشراء القدرات التي نحتاج إليها" في إشارة إلى خطط الحلف لزيادة عدد القوات وإنتاج الأسلحة والذخيرة، وأضاف أن "هذا سيستغرق وقتا".

وتأتي تصريحات روب باور قبيل قمة حلف الناتو، التي ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وستتصدرها القضايا المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.

المصدر: "بوليتيكو"