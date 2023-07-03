"الناتو": تنفيذ خطط الحلف الجديدة للمواجهة المحتملة مع روسيا ستستغرق سنوات عديدة

أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، روب باور، أن تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة للحلف، والتي تنص على اتخاذ إجراءات في حالة حدوث مواجهة عسكرية مع روسيا، سيستغرق سنوات عديدة.

وقال باور: "القوات الروسية ستتعافى في السنوات القادمة، ونحن سنستمر في النظر إلى روسيا على أنها تهديد خطير. قد يمنحنا هذا الوقت، لأن تشكيل قوات عالية الجاهزية ضروري للتنفيذ الكامل للخطط الدفاعية الجديدة، ويتطلب عددا كبيرا من السنوات".

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وأكد أن "الناتو" يعتبر أن الهجوم المضاد في أوكرانيا يتحرك "ببطء متوقع".

وأضاف: "الهجوم المضاد صعب، فلا داعي للاعتقاد أنه نزهة. هناك عدد كبير من الروس في أوكرانيا وعقبات دفاعية كبيرة. إذن فليس من المستغرب أن هذا الهجوم المضاد لا يسير بسرعة".

المصدر: نوفوستي