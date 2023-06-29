الخارجية الأمريكية: قمة الناتو ستقدم دعما ملموسا لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن قمة حلف الناتو في فيلنيوس ستقدم دعما ملموسا لأوكرانيا.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "سترون دعما ملموسا من قبل الناتو لأوكرانيا في ختام القمة، وسيشمل مساعدات أمريكية".

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وأوضح أن الحديث يدور عن دعم سياسي وإجراءات عملية على حد سواء.

وأضاف المتحدث أن المشاركين في القمة سيناقشون كذلك "أحداث الأيام الأخيرة" في روسيا.

ويُذكر أن قمة الناتو ستعقد بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي