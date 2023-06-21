الناتو ينوي الموافقة على حزمة طويلة الأمد من المساعدة لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيتبنى في قمته المقبلة في فيلنيوس في يوليو القادم، حزمة طويلة الأمد من المساعدة لأوكرانيا لجعلها تتفق مع معايير الناتو.

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وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "Tagesspiegel": "أثناء القمة سيتبنى الحلفاء حزمة لسنوات عدة من المساعدة التي ستقود أوكرانيا إلى معايير الناتو. وبمساعدتنا سيقوم العسكريون الأوكرانيون بتحول من النموذج السوفيتي القديم إلى القوة العسكرية الحديثة العالم وفق معايير الناتو".

وأضاف أن الحلف سيرفع في قمته المرتقبة أيضا عددا من الأهداف للدول الأعضاء.

وأوضح: "سنحدد عدد القوات التي يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى، وما هي المعدات التي يجب أن تكون بحوزتها. سيكلف ذلك المال، لكنه سيكون استثمارا جيدا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة توصل إلى اتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابق، إن بلاده تأمل بتلقي دعوة رسمية إلى الحلف في قمة الناتو في فيليوس. وأضاف أن العسكريين الأوكرانيين يعبرون عن خيبة أملهم من أن أوكرانيا لم تحصل حتى الآن أي جواب واضح بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

المصدر: نوفوستي