شركة سويدية تزود أوكرانيا بمحطات الانترنت عبر الأقمار الصناعية

زودت شركة "Satcube" السويدية أوكرانيا بالمعدات التي يمكن استخدامها لتوفير اتصالات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، في المناطق التي يتم فيها تعطيل شبكات الهواتف المحمولة والأرضية.

وأوضح رئيس الشركة المختصة بمحطات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، يعقوب كالمر، أن عمليات التسليم الأولى إلى أوكرانيا تمت في أوائل الصيف.

وتستخدم الشركة شبكة الأقمار الصناعية الأمريكية Intelsat، التي طلبت حوالي 100 محطة بقيمة 70 مليون كرونة (6.53 مليون دولار)، حيث يتم تخصيص هذه الأموال من قبل ألمانيا.

ووفقا لصحيفة Dagens nyheter، ليس لدى Satcube أي معلومات حول كيفية استخدام أجهزتها بالضبط، حيث "من الممكن أننا نتحدث عن كل من التطبيقات المدنية والعسكرية، ويمكن أن توفر محطات Satcube سرعات تصل إلى 70 ميغابايت في الثانية".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تلقت أوكرانيا أكثر من 40 ألف محطة، طورتها شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، التي تتصل بشبكة "ستارلينك".

وتوجد أقمار Intelsat الصناعية في المدار على ارتفاع حوالي 35 ألف كيلومتر، و"ستارلينك" على ارتفاع أقل، ما يوفر سرعات أعلى وتأخير استجابة أقل.

المصدر: تاس