إيلون ماسك يرفض منح أوكرانيا الوصول لشبكة "ستارلينك" قرب شبه جزيرة القرم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رفض منح أوكرانيا حق الوصول إلى شبكة "ستارلينك" بالقرب من شبه جزيرة القرم الروسية.

وأوضحت الصحيفة أثر هذا على الاستراتيجية في ساحة المعركة، وقالت: "وفقا لأشخاص مطلعين على الموقف، قام ماسك بتقييد الوصول إلى "ستارلينك" عدة مرات أثناء النزاع. وفي إحدى المرات، رفض طلبا من الجيش الأوكراني لتشغيل محطة بالقرب من شبه جزيرة القرم".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن صاحب المشروع لديه "خطوط حمراء" لا يسمح بتجاوزها، وتحدد الصحيفة أنه من بينها، الهجوم المحتمل للقوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمساعدة تقنياته.

وقطع ماسك أيضا وصول الجيش الأوكراني إلى بعض محطات "ستارلينك" بسبب عدم دفع إيجار شهري قدره 2500 دولار لكل محطة.

ويذكر أن "ستارلينك" عبارة عن شبكة ساتلية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم، ومنذ عام 2018، تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي