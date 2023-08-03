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الاستخبارات البريطانية تكشف سببا جديدا لفشل الهجوم الأوكراني المضاد

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الاستخبارات البريطانية تكشف سببا جديدا لفشل الهجوم الأوكراني المضاد
Sputnik
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جاء في تقرير للاستخبارات البريطانية أن الأحراج والشجيرات التي تنمو تدريجيا في ساحات القتال، تعيق تقدم الجيش الأوكراني على جبهة الجنوب.

وأشارت الاستخبارات في تقريرها المنشور على تويتر، إلى أنه لم يتم حرث الأراضي على الجبهة خلال 18 شهرا بسبب القتال، وفي ظروف الصيف الحار والرطب "يتسارع نمو الأعشاب والشجيرات".

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ويرى التقرير البريطاني أن الغطاء النباتي "يشكل عوائق طبيعة إضافية" تستخدمها القوات الروسية لأغراضها الدفاعية.

وشدد التقرير على أن وجود الأحراش يساعد على تمويه حقول الألغام ويعيق تطهير المنطقة منها، مما يجعل تقدم القوات الأوكرانية أكثر صعوبة.

المصدر: كوميرسانت

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