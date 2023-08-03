دونيتسك.. تعثّر هجوم قوات كييف المضاد سببه الخسائر الفادحة التي تتكبدها

أشار يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، إلى أن هجوم قوات كييف المضاد تعثّر بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها في الأفراد والعتاد.

وأضاف: "المواجهات ملتهبة على مختلف قطاعات الجبهة حاليا، ويواصل العدو شن هجماته بمجموعات صغيرة بدعم من المدرعات. لكن تعثر ما يسمى بالهجوم المضاد يعود إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها العدو في الأفراد والعتاد".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها للساعات الـ24 الماضية أن القوات الأوكرانية نفذت عدة محاولات هجومية فاشلة على اتجاه دونيتسك، خسرت فيها حوالي 300 عسكري.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية واصلت عملياتها الهجومية الفاشلة في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وكوبيانسك وكراسنوليمانسك.

المصدر: نوفوستي