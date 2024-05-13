طريقة بسيطة وآمنة لتحسين الرؤية

أعلن باحثون من معهد طب العيون بجامعة لندن، أنه من أجل تحسين الرؤية يجب النظر إلى ضوء أحمر عميق لمدة ثلاث دقائق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع.





ويذكر أن الفريق العلمي الذي يرأسه البروفيسور غلين جيفري، أثبت في دراسة سابقة، أن تعريض شبكية العين لمدة ثلاث دقائق للضوء الأحمر العميق (ضوء أحمر طويل الموجة) ينشط الميتوكوندريا (محطات الطاقة الفرعية) للخلايا المستقبلة للضوء(الخلايا العصبية الحساسة للضوء في شبكية العين والقضبان والمخاريط)، أي تساعد عملية إعادة الشحن هذه على استعادة الرؤية التي تتدهور بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

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وقرر الفريق العلمي في الدراسة الجديدة إجراء تجارب لتحديد الوقت الأفضل في اليوم لتعريض شبكية العين للضوء الأحمر العميق وعدد المرات وطوله الموجي الأفضل.

وأظهرت نتائج التجارب التي شملت 20 رجلا وامرأة يتمتعون بصحة جيدة أعمارهم 34 -70 عاما أن التعرض للضوء الأحمر لمدة ثلاث دقائق بطول موجة يبلغ 670 نانومترا كان كافيا لتحسين رؤية الألوان المتباينة (أي الوظيفة المخروطية).

واتضح لهم أن التأثير الأقصى (تحسن الرؤية بمعدل 17بالمئة) يلاحظ فقط عند النظر إلى الضوء الأحمر بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا، ويستمر تأثيره الإيجابي الدائم لمدة أسبوع، لذلك ليس منطقيا إعادة شحن الميتوكوندريا المستقبلة للضوء أكثر من مرة في الأسبوع.

ويقول جيفري: "هذه التقنية بسيطة وآمنة تماما، حيث أن الطاقة التي تتلقاها من الضوء عند هذا الطول الموجي لا تزيد بكثير عما تستقبله العين من الضوء الطبيعي".

ووفقا له، سيتمكن كل شخص قريبا من تحسين مستوى رؤيته في صباح يوم واحد في الأسبوع باستخدام الجهاز (مصباح يدوي LED عادي) كالذي استخدمه الفريق العلمي في تجاربه.

المصدر: mail.ru