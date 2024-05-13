أبو عبيدة: نتيجة القصف الإسرائيلي انقطع اتصالنا بمجموعة من مقاتلينا تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنه نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالهم بمجموعة من مقاتليهم تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، قد نشرت يوم الأربعاء 24 أبريل، رسالة الأسير إسرائيلي - أمريكي غولدبيرغ في غزة موجهة إلى السلطات في تل أبيب.

وفي مقطع فيديو بعنوان "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم"؟، طالب هيرش غولدبيرغ بولين، البالغ من العمر 24 عاما الحكومة الإسرائيلية بإعادته إلى عائلته.

وظهر الأسير هيرش غولدبيرغ بولين الذي أفاد بأنه ولد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة ويسكن مع عائلته في القدس، وقد فقد ذراعه اليسرى.

ولم يتم تأريخ الفيديو، لكن غولدبيرغ بولين قال فيه إنه محتجز منذ "ما يقرب من 200 يوم"، في إشارة إلى أن المقطع تم تصويره مؤخرا.

وذكر هيرش غولدبيرغ بولين أنه تم أسره يوم 7 أكتوبر حيث كان من الحاضرين في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس "ريعيم".

وفي فيديو مدته 3 دقائق تقريبا، وجه الأسير كلامه إلى نتنياهو والسلطات في تل أبيب، قائلا: "كل يوم نحن فيه هنا أنتم تتجاهلوننا أكثر فأكثر وتتجاهلون دماءنا"، مضيفا "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟"

وأضاف الأسير الإسرائيلي الأمريكي: "آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وأن تجلسوا في بيوتكم"، مردفا بالقول: "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين وترككم إيانا 200 يوم".

وأوضح أن جهود تل أبيب باءت بالفشل لأن سلاح الجو قتل حوالي 70 أسيرا إسرائيليا.

وصرح أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب عليها أن تخجل لأنها رفضت كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

جدير بالذكر أن أبو عبيدة كان قد أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بجروح أصيب فيها قبل شهر.

كما أعلن أبو عبيدة يوم الثلاثاء الماضي، وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين (70 عاما) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بعد قصف مكان احتجازها قبل شهر.

المصدر: RT