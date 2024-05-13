من مقبرة عسكرية.. رئيس "الشاباك" يشعر بالخسارة ويتوعد كل من ساهم في ذلك "اليوم الرهيب"

عبّر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار عن الشعور السائد لدى جميع الإسرائيليين بالخسارة والفشل في توفير الغطاء الأمني لشعب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.

وقال بار في خطابه بإحدى المقابر العسكرية : "نشعر جميعا بأن نفس الغطاء الأمني الذي كنا نفتخر به دائما، والذي فشلنا في توفيره لشعب إسرائيل في السابع من أكتوبر.. نشعر جميعا بالخسارة والشعور بأنه كان بإمكاننا منع حدوثها".

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وأضاف: "وبوصفي رئيسا للجهاز ومسؤولا عن أنشطته الاستخباراتية، أشعر بذلك أكثر من أي شخص آخر".

وأردف بار أنه "نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر. إنه تحقيق مؤلم وهام. وسوف نتعلم من هذا ونصحّح المطلوب".

وتابع: "دور الشاباك في الحرب لم ينته بعد ولن نرتاح حتى نعيد جميع المختطفين الـ128 إلى بيوتهم. وسنحاسب كل من كان له دور، بشكل مباشر أو غير مباشر في ذلك اليوم الرهيب، من أجل الذين سقطوا، ومن أجل عائلاتهم، ومن أجل مستقبل أفضل".

واختتم: "هذا واجبنا تجاه شعب إسرائيل وهذا واجبنا تجاه الذين سقطوا. وبدون ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ومؤسساتنا، ليس لنا الحق في الوجود".

تجدر الإشارة إلى أنه 10 عناصر من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي قتلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

المصدر: RT