نتنياهو: يجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة أن تدافع إسرائيل عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم.

وقال نتنياهو في تصريح: "مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بكل قوتنا ولن ندخر جهدا لإعادة المخطوفين"، مشيرا إلى "أننا نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".

وأكد أنه "يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب"، لافتا إلى أنه "لا يمكن السماح لسكان غزة بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة هناك".

وأعلن أن "نهاية الحرب متوقفة على استسلام حماس وإلقاء سلاحها وإعادة الرهائن".

المصدر: وكالات