بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بحضور السكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه وخلال الاجتماع تم التركيزعلى توطيد العلاقات مع الدول التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.

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وقال بوتين خلال الاجتماع: "الآن سنتحدث عن موضوع يمثل أولوية دائمة بالنسبة لنا في المجال الخارجي.. توطيد العلاقات مع جيراننا الأقربين، مع رابطة الدول المستقلة التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي..تحدثت مع وزير المالية عن حقيقة أنه في الدورة السياسية الجديدة في روسيا يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لهذا الأمر ونتحدث عن كيفية تنظيم هذا العمل من جميع وجهات النظر، بما في ذلك الجوانب التنظيمية".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي الفيدرالية فالنتينا ماتفيينكو و"الدوما" فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس المجلس دميتري ميدفيديف والسكرتير الجديد للمجلس سيرغي شويغو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويوم أمس أصدر بوتين مرسوما يقضي بتعيين سيرغي شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن شويغو وبموجب مرسوم أصدره بوتين في 6 نوفمبر 2012، شغل منصب وزير الدفاع الروسي خلفا لوزير الدفاع آنذاك أناتولي سرديوكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويغو إلى جانب تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن سيشغل أيضا منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية والمشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

المصدر: نوفوستي