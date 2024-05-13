بوتين ونظيره البوليفي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البوليفي لويس آرسي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب البوليفي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة بوليفيا لويس آرسي".

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وأضاف البيان: "تمت مناقشة قضايا تطوير العلاقات الثنائية مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات".

وهنأ رئيس بوليفيا، الرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي بأكمله بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: نوفوستي