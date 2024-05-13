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مالكة أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تحقق أرباحا قياسية 

مال وأعمال

مالكة أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تحقق أرباحا قياسية 
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت المجموعة المالكة لشركة "طيران الإمارات" تحقيق أرباح سنوية قياسية بقيمة 5.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 71% عن العام الماضي.

وتمتلك مجموعة الإمارات شركة "طيران الإمارات" وهي أكبر شركة الطيران الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويقع مقر الشركة في دبي.

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وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المجموعة "سجلت أفضل أداء مالي لها على الإطلاق للسنة المالية 2023- 2024، وحققت مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة: "شهدنا على مدار العام نموا في الطلب على النقل الجوي والخدمات المتعلقة بالسفر حول العالم".

واستقبل مطار دبي، وهو أكثر مطارات العالم اكتظاظا بالمسافرين الدوليين، 86.9 مليون مسافر العام الماضي، ما يتجاوز إحصاءات عام 2019 قبل أن تتسبب جائحة كوفيد-19 في توقف الطيران العالمي.

المصدر: أب + أ ف ب

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