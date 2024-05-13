الكويت.. أنباء عن القبض على البرلماني السابق وليد الطبطبائي

أفادت وسائل إعلام بأن النيابة العامة في الكويت أمرت بتوقيف النائب السابق وليد الطبطبائي وإيداعه السجن المركزي لمدة 21 يوما، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

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ويأتي ذلك إثر نشر الطبطبائي تدوينة على منصة "إكس" فور إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، جاء فيها: "سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها".

ولاحقا، نشر تغريدة أخرى يتهم فيها دولا لم يسمها بالتدخل في شؤون الكويت، لكنه في الوقت نفسه وجه النقد لسلوك من أسماهم "القلة من أعضاء مجلس الأمة من خلال تدخلهم في التشكيل الوزاري وهو من صميم صلاحيات صاحب السمو".

وقال الطبطبائي: "غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة".

غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة ، وستعود الأمور بإذن الله سريعا إلى نصابها والمياه الى مجاريها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور 1962 بالكامل ، وسيعود #مجلس_الامة بكامل صلاحياته الدستورية بعد قرصة الإذن وهذه… — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) May 11, 2024

وسبق أن تم الحكم على النائب السابق بالسجن 7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر عام 2011، لكنه استفاد من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تم الإفراج عنه في 19 ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي.

( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم..)



عهد ووعد ..

سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لانقبل المساس بها..… — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) May 10, 2024

يأتي توقيف الطبطبائي بعد ساعات من إعلان النيابة العامة أنها أمرت بحبس مواطن كويتي احتياطيا، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم في منصة "إكس"، تضمنت طعنا في حقوق أمير البلاد وسلطاته، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.

المصدر:RT