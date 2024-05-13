مصر تقرر طرد مواطن سوري

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية، بإبعاد مواطن سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حسام. ا. م. ق، سوري الجنسية، مواليد 1/ 1/ 1978، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء قرار مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

المصدر: القاهرة 24