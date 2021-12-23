مصر.. إبعاد شاب سوري إلى خارج البلاد وسحب الجنسية من 21 مواطنا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا يقضي بإبعاد الشاب أسامة أحمد حسانة وهو سوري الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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كما أصدرت الداخلية، اليوم الخميس، القرار رقم 2239 لسنة 2021 بالسماح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدرت الوزارة أيضا، القرارين رقم 2240 ورقم 2242 لسنة 2021، بالسماح بمنح 42 مواطنا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 2241 لسنة 2021، برد الجنسية المصرية لـ14 شخصا.

المصدر: RT