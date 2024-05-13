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مصدر: القوات الروسية ضربت مطارا عسكريا وسط أوكرانيا

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مصدر: القوات الروسية ضربت مطارا عسكريا وسط أوكرانيا
Globallookpress Leonid FaerbergTransport Photo Images
صورة أرشيفية
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أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن القوات الروسية ضربت مطارا عسكريا بمدينة ميرغورود وسط أوكرانيا، استخدم لشن الهجمات الإرهابية على غربي روسيا.

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وكانت مدينة ميرغورود قد تعرضت الليلة الماضية لضربتين صاروخيتين روسيتين طالت إحداها مطارا عسكريا جنوب شرق المدينة، والثانية مواقع لقوات كييف في المنطقة.

وأضاف ليبيديف أنه تم إغلاق المنطقة الصناعية التي تقع خلف السكك الحديدة باتجاه المطار بالكامل، وتلقى الأطباء في منازلهم إخطارا بضرورة التوجه إلى أعمالهم بصورة عاجلة.

وتابع: "تم استهداف مجموعة من القادة العسكريين رفيعي المستوى".

وكانت مدينة بيلغورود قد تعرضت، يوم أمس الأحد لقصف من القوات الأوكرانية، أدلى لانهيار مبنى سكني من 10 طوابق، ووقوع عشرات القتلى والإصابات.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية استهدفت القوات الأوكرانية بيلغورود بصواريخ "توتشكا-أو" التكتيكية، وأدت شظايا أحد الصواريخ إلى تدمير المبنى السكني.

المصدر: نوفوستي

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