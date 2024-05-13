مصر.. بيان حول زيارة السعودية يثير جدلا واسعا

أثار بيان شركة مصر للطيران حول السماح لجميع حاملي تأشيرات الزيارة بدخول السعودية خلال الحج عبر جميع مطارات المملكة، جدلا كبيرا.

وقال أحد أصحاب شركات السياحة المشاركة في موسم الحج، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن هذا القرار يسبب مشاكل كبيرة خلال موسم الحج 2024، لأن البعض يستغل هذه التأشيرات لدخول المملكة خلال موسم الحج ويؤدي فريضة الحج، مما اعتبره مخالفا لقواعد الحج.

وأشار إلى أن القرار يعمل على زيادة مشاكل الحجاج، خلال موسم الحج داخل المملكة العربية السعودية في أكثر من ناحية، وضمنها المخيمات التي يدخلها أشخاص من غير حجاج السياحة، ما يتسبب في مضايقات حجاج السياحة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصر للطيران عبر موقعها الرسمي، السماح لجميع حاملي تأشيرات الزيارة دخول المملكة العربية السعودية، خلال الحج عبر جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

وقالت مصر للطيران: يمكن لجميع حاملي تأشيرات الزيارة دخول المملكة العربية السعودية، عبر جميع مطارات المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وإذا صدرت أي لوائح جديدة في المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بأي تغييرات، يمكن للمسافر تغيير الحجز من خلال موقع مصر للطيران، أو جميع مكاتب مصر للطيران.

المصدر: القاهرة 24