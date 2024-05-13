المدعي العام الروسي: كشف مدبري تفجير "السيل الشمالي" رهن ردود 4 دول غربية

أعلن المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف أن روسيا بانتظار ردود واشنطن وبرلين وباريس ونيقوسيا على طلبات موسكو في إطار التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".

وأشار كراسنوف إلى الطلبات الروسية العديدة المقدمة إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص بشأن التحقيق في الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية والتي استهدفت خطوط أنابيب السيل الشمالي".

وأشار كراسنوف إلى أن "الردود المنتظرة تلقي بأثرها مباشرة على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب الموقعة عام 1999، والاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بواسطة التفجيرات لعام 1997".

وأضاف: "أعتقد أن إجاباتهم المتعلقة يمكن أن تصبح الاختبار الحقيقي الذي سيكشف أمام المجتمع الدولي هوية من يقف وراء هذه الجرائم ومدبّرها".

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إلى السلطات المختصة في الدول المذكورة في إطار التحقيق في الهجمات الإرهابية التخريبية التي استهدفت خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – "السيل الشمالي 1 و 2" في 26 سبتمبر 2022.

المصدر: نوفوستي