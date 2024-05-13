"الدوما" الروسي يقبل ترشيح نواب رئيس الوزراء

وافق مجلس "الدوما" الروسي على مرشحي رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين نوّابا لرئيس الحكومة، وأكد رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين أن جميع المرشحين معروفون جيدا للنواب بأدائهم.

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وتابع فولودين: "لقد مررنا بفترة صعبة من التحديات التي واجهتها البلاد". وقد استعرض النواب في جلسة عامة جميع الترشيحات المقدمة من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لمنصبي النائب الأول ونائب رئيس الحكومة.

وقد أيد النواب تعيين دينيس مانتوروف في منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، ولمناصب نواب رئيس الوزراء أيدوا تعيين كل من:

تاتيانا غوليكوفا

دميتري غريغورينكو

ألكسندر نوفاك

أليكسي أوفرشوك

دميتري باتروشيف

فيتالي سافيليف

يوري تروتنيف

مارات خوسولينا

دميتري تشيرنيشينكو

وقبل ذلك بيوم، عقد المرشحون اجتماعات مع نواب اللجان المعنية، وفي الجلسة العامة، طرح البرلمانيون أسئلتهم على المرشحين وتحدث زعماء الفصائل.

المصدر: الموقع الرسمي لمجلس الدوما