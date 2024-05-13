تعليق وسائل الإعلام العالمية على ترشيح وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف

علقت وسائل الإعلام العالمية على ترشيح أندريه بيلوسوف لمنصب وزير الدفاع الروسي.

سي إن إن: إن التغييرات التي حدثت مهمة، وكانت خطوة "مثيرة للاهتمام" من جانب الرئيس الروسي، على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي السابق إسبر، الذي تابع: "لعل أهم استنتاج من ذلك هو أن روسيا تتجه نحو اقتصاد الحرب".

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نيويورك تايمز: التغييرات في الحكومة الروسية يمكن أن تكون نقطة تحول في العملية العسكرية الروسية.

Der Tagesspiegel: وفقا لبعض الخبراء، فإن تعيين بيلوسوف خلفا لشويغو يعني أيضا أن بوتين يريد إكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة بنجاح، في المقام الأول، من خلال زيادة الإنتاج في الصناعات الدفاعية.

لو فيغارو: إن رحيل سيرغي شويغو البالغ من العمر 68 عاما يعد أمرا مهما، نظرا لمرور أكثر من عامين على بداية العملية العسكرية الروسية ودخول الجيش الروسي مرحلة حرجة من الهجوم ضد القوات الأوكرانية، التي تعاني من نقص في الذخيرة والقوى البشرية.

إلباييس: تغيير قيادة وزارة الدفاع يحدث خلال فترة انتقالية على الجبهة الأوكرانية.

المصدر: تاس