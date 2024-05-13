نصر الله يوضح الهدف من وجود "حزب الله" في سوريا ويشير إلى "الانتصار الحقيقي"

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين أن أحد أهداف وجود "الحزب" في سوريا هو الدفاع عنها لـ"تبقى تشكل حركة دعم وإسناد للمقاومة".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمقتل القائد مصطفى بدرالدين، قال نصرالله: "أتوجه بالتحيّة للمقاتلين الصابرين في كل الجبهات..الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوة والعزم والحماس واليقين منذ الثامن من اكتوبر".

وأضاف نصرالله: "كان المطلوب كأحد الأهداف للحرب السورية هي أن تكون سوريا بيد الأمريكيين"، مردفا: "سوريا تجاوزت الحرب الكونية وما زالت في موقعها، فلو كانت سوريا اليوم تحت الرعاية الأمريكية والإسرائيلية.. تخيلوا ماذا سيكون حال لبنان وغزة اليوم؟ إلا أن سوريا ما زالت في دائرة التهديد".

وتابع نصرالله: "أحد أهداف وجودنا في سوريا هو الدفاع عنها لتبقى تشكل حركة دعم وإسناد للمقاومة"، مستطردا: "من جملة أهداف المقاومة، إعادة إحياء القضية الفلسطينية وإعادة التذكير بفلسطين المنسية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبضفتها وغزتها.. فلسطين التي كانت ستنسى مع توقيع دول عربية للاتفاقيات التطبيع مع الإسرائيلي".

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وأكمل: "نحن في الشهر الثامن لهذه المعركة، وبفعل الصمود للمقاومة، أصبحت فلسطين القضية الأولى بالعالم.. بالرغم من الأكاذيب الأمريكية والإسرائيلية، هناك أكثر من 140 دولة تطالب بالحق وإعطاء عضوية كاملة لفلسطين، وترفضها 9 دول على رأسهم أمريكا".

واستطرد أمين عام "حزب الله": "المظاهرات الطلابية في الدول أغضبت نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) وتحولت لمعاداة سامية وتحضر للمحرقة"، مضيفا: "الحديث في العالم كله اليوم عن أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية".

وأردف نصر الله: "صمود الفلسطينيين أجبر الولايات المتحدة المنافقة والكاذبة أن تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية وهذا هو الانتصار الحقيقي".

وأوضح نصر الله قائلا: "إسرائيل قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القيم الإنسانية والاخلاقية.. هذه هي صورة إسرائيل اليوم في العالم.. هذه النتيجة ما كانت لتتحقق بعشرات السنين، إنما تحققت بفعل المقاومة".

جدير بالذكر أن "حزب الله" اللبناني شيع يوم الجمعة 13 مايو 2016، في بيروت، جثمان مصطفى بدر الدين، أحد قياديي الحزب الذي كان قد قتل قرب مطار دمشق الدولي.

ثم أكد الحزب في بيان له، يوم السبت 14 مايو 2016، أن قصفا مدفعيا لـ"جماعات تكفيرية" أدى إلى مقتل القيادي بدر الدين في سوريا.

المصدر: RT